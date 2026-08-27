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    Депозитке 5% салық салына ма: министрлік түсінік берді

    АСТАНА. KAZINFORM — Әлеуметтік желілерде қазақстандықтардың банктегі депозиттерінен түсетін сыйақыға 5% салық енгізіледі деген ақпарат тарады. Ұлттық экономика министрлігі бұл мәліметтің шындыққа жанаспайтынын мәлімдеді.

    ақша
    Фото: pixabay.com

    Министрліктің хабарлауынша, қолданыстағы Салық кодексінің 430-бабына сәйкес, жеке тұлғаларға банктердегі салымдары бойынша төленетін сыйақыға жеке табыс салығы салынбайды.

    Осылайша, қазақстандықтардың банктегі депозиттерінен алатын сыйақысына 5% салық енгізу туралы ақпарат — жалған.

    — ҚР Үкіметі бұл норманын күшін жою және депозиттер бойынша сыйақыларға салық енгізу мәселесін қарастырып жатқан жоқ, — делінген хабарламада.

    Еске салайық, бұған дейін биыл Ұлттық банк депозит мөлшерлемелерін реттеу саясатын жетілдіретінін хабарлағанбыз.

     

    ҚР Ұлттық экономика министрлігі Депозит Ақша
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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