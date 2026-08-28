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    Депутаттар Құрылтайдың сегіз комитетін бекітті

    АСТАНА. KAZINFORM — Бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың жалпы отырысында тұрақты комитеттердің саны мен атауы нақтыланды. 

    Депутаттар Құрылтайдың сегіз комитетін бекітті
    Фото: Ақорда

    ҚР Құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңның 35-бабының 1-тармағына сәйкес, Құрылтайдың тұрақты комитеттерінің саны сегізден аспауы тиіс.

    Құрылтай депутаты Снежанна Имашева Құрылтай құрамын сегіз комитеттен құруды ұсынды:

    • Бірінші — Аграрлық мәселелер, экология және табиғи ресурстар комитеті
    • Екінші — Әлеуметтік-мәдени даму комитеті
    • Үшінші — Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті
    • Төртінші — Қаржы және бюджет комитеті
    • Бесінші — Өңірлік және инфрақұрылымдық даму комитеті
    • Алтыншы — Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті
    • Жетінші — Цифрландыру, инновациялар және ғылым комитеті
    • Сегізінші — Экономикалық саясат, өнеркәсіп және энергетика комитеті.

    Дауыс беруге 144 депутат қатысты және 142-сі жақтады. Шешім қабылданды.

    Бұған дейін Айбек Дәдебай Құрылтай төрағасы болып сайланған еді.

    Сондай-ақ Құрылтай төрағасының орынбасарлары да анықталды.

    Құрылтай Заң Снежанна Имашева
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
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