KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:23, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    Дэвис кубогы: Қазақстан мен Монако құрамында кімдер ойнайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Астана қаласында 6-7 ақпанда Қазақстан мен Монако арасында Дэвис кубогы Бірінші әлемдік тобының плей-офф матчы өтеді.

    Дэвис кубогы: Қазақстан мен Монако құрамында кімдер ойнайды
    Фото: ҚТФ

    Бұл бәсекенің ерекше маңызы бар. Жеңімпаз команда әлемдік элитадағы орнын сақтап, биыл күзде 2027 жылғы финалдың іріктеу турына қатысуға мүмкіндік алады.

    Ойындар «Beeline Arena» ұлттық теннис орталығының жабық корттарында болады. Матч төрт жекелей және бір жұптық кездесуден тұрады.

    Дэвис кубогы: Қазақстан мен Монако құрамында кімдер ойнайды
    Фото: ҚТФ

    Қос команданың турнир тарихында алғаш рет жолдары түйіскелі тұр. Қазақстан намысын әлемнің 10-ракеткасы Александр Бублик, сонымен қатар Александр Шевченко, Бейбіт Жұқаев, Тимофей Скатов және Денис Евсеев қорғайды. 

    Монако құрамында әлемнің 27-ракеткасы Валантен Вашеро бар. Сондай-ақ Леонардо Любичич, Ромен Арнеодо, Бенжамен Баллере, Юго Нисті атауға болады. 

    Дэвис кубогы: Қазақстан мен Монако құрамында кімдер ойнайды
    Фото: ҚТФ

    Қазіргі кезде командалар жаттығуын пысықтап жатыр. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Заңғар Нұрланұлының әлемдік рейтингіде ТОП-10-ға кіргенін жазған едік.

    Тегтер:
    турнир Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар