Заңғар Нұрланұлы әлемдік рейтингіде ТОП-10-ға кірді
АСТАНА. KAZINFORM – 17 жастағы Заңғар Нұрланұлы жасөспірімдер арасында ITF Juniors әлемдік рейтингісіндегі жағдайын жақсартты.
Аустралия ашық чемпионатында жасөспірімдер арасында қазақстандықтардан алғаш рет жартылай финалға шыққан З.Нұрланұлы рейтингіде 12-ден 9-орынға көтерілді.
Осылайша, Заңғар әлемдегі үздік 10 теннисшінің қатарына кірді.
Өткен жылы Заңғар Нұрланұлы АҚШ ашық чемпионатының да жартылай финалына дейін жеткен болатын. Жасөспірімдер арасында екі рет «Үлкен дулыға» турнирінің жартылай финалына Қазақстаннан басқа ешкім шыққан емес.
Сөйтіп, WTA, ATP және ITF Juniors рейтингісінде Қазақстанның үш бірдей өкілі ТОП-10-ға енді.
Елена Рыбакина үшінші, Александр Бублик 10-ыншы, ал Заңғар 9-сатыда тұр.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Карлос Алькарастың барлық «Үлкен дулыға» турнирін ұтқан ең жас теннисші атанғанын жазған едік.
Сондай-ақ қазақстандық теннисшілер Аустралиядағы турнирден кейін рейтингідегі орындарын жақсартты.
Елена Рыбакина қысқа мерзімде табыс табу жөнінен рекорд орнатты.