KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:53, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Дэвис кубогы: Қазақстан мен Монако матчында таразы басы теңесті

    АСТАНА. KAZINFORM – Астана қаласында Beeline Arena ұлттық теннис орталығында Дэвис кубогы Бірінші әлемдік тобы аясында Қазақстан мен Монако арасында плей-офф матчы өтіп жатыр.

    Представитель команды Казахстана по теннису
    Фото: ҰОК

    Кортқа екінші болып рейтингіде 87-орындағы Александр Шевченко мен әлемнің 27-ракеткасы, Монако командасының көшбасшысы Валантен Вашро шықты. 

    Бірінші партия монаколық теннисшінің айқын басымдылығымен өтті - 6:0.

    Екінші сетте Шевченко 3:1 есебімен алға шыққанымен, сол қарқынын жалғастыра алмады. Есесіне Вашро қатарынан бес гейм алды - 6:3.

    Осылайша, қос команда арасындағы есеп теңесті - 1:1.

    Қазақстан мен Монако арасындағы матч сенбі күні жалғасады. Бұл күнге үш бәсеке жоспарланған.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын жас теннисші Әмір Омархановтың Тунистегі турнирдің ширек финалына шыққанын жазған едік.

    Сондай-ақ Александр Бублик тұсауын кескен балақай теннис добын таңдады.

    Тегтер:
    Астана Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар