Дэвис кубогы: Қазақстан мен Монако матчында таразы басы теңесті
АСТАНА. KAZINFORM – Астана қаласында Beeline Arena ұлттық теннис орталығында Дэвис кубогы Бірінші әлемдік тобы аясында Қазақстан мен Монако арасында плей-офф матчы өтіп жатыр.
Кортқа екінші болып рейтингіде 87-орындағы Александр Шевченко мен әлемнің 27-ракеткасы, Монако командасының көшбасшысы Валантен Вашро шықты.
Бірінші партия монаколық теннисшінің айқын басымдылығымен өтті - 6:0.
Екінші сетте Шевченко 3:1 есебімен алға шыққанымен, сол қарқынын жалғастыра алмады. Есесіне Вашро қатарынан бес гейм алды - 6:3.
Осылайша, қос команда арасындағы есеп теңесті - 1:1.
Қазақстан мен Монако арасындағы матч сенбі күні жалғасады. Бұл күнге үш бәсеке жоспарланған.
