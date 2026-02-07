KZ
    20:27, 07 Ақпан 2026

    Дэвис кубогы: Қазақстан Монако құрамасына есе жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM – Астанада Дэвис кубогы Бірінші әлемдік тобының плей-офф матчында Қазақстан құрамасы Монакодан жеңіліп қалды.

    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Бүгін жекелей сында қос команданың үздік ойыншылары, әлемнің 10-ракеткасы Александр Бублик пен рейтингіде 27-орындағы Валантен Вашро кортқа шықты.

    Екі сетте тай-брейкте В.Вашро 7:6 (7:4), 7:6 (9:7) есебімен жеңіске жетті. Сөйтіп матч Монаконың пайдасына шешілді - 3:1.

    Қалған бір кездесу ойналса да, ештеңені шешпейді.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Дэвис кубогында Александр Бубликтің қарсыласын айқын басымдылықпен жеңгенін жазған едік.

    Сондай-ақ Әмір Омархановтың Тунистегі жарыстың жартылай финалына өткенін хабарлағанбыз. 

