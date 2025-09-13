KZ
    16:00, 13 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Дэвис кубогы: Қазақстан Оңтүстік Кореяға есе жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM – Чхунчхон қаласында теннистен Дэвис кубогының плей-офф матчында Қазақстан Оңтүстік Кореядан жеңіліп қалды.

    Тимофей Скатов
    Фото: ktf.kz

    Қазақстанның бірінші, әлемнің 19-ракеткасы Александр Бублик жарақат алғаннан кейін матч барысында құрамға өзгерістер енгізуге тура келді.

    Жұптық сында Александр Шевченко — Тимофей Скатов оңтүстіккореялықтар Пак Уй Сун — Нам Чжи Сунға есе жіберді — 2:6, 3:6.

    Содан кейін әлемнің 220-ракеткасы Дмитрий Попко дүниежүзілік рейтингіде 379-орында тұрған Чон Хёнмен кортқа шықты. 

    Бірінші партия жергілікті теннисшінің пайдасына шешілді — 6:3.

    Екінші сетте Попко 5:1 есебімен алға кетті. Алайда сол басымдылығын пайдалана алмай, қатарынан бес геймді беріп қойды — 5:7.

    Осылайша, оңтүстіккореялық команда есепті 3:1-ге жеткізіп, қазақстандықтарды қапы қалдырды.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Дэвис кубогында Оңтүстік Кореямен ойында Шевченконың Қазақстанды алға шығарғанын жазған едік. 

    Сондай-ақ Жібек Құламбаева Қытайдың турнирдің жартылай финалына жолдама алды. 


    Спорт Теннис
