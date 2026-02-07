KZ
    17:10, 07 Ақпан 2026 | GMT +5

    Дэвис кубогы: Қазақстанмен матчта Монако алға шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласында Beeline Arena ұлттық теннис орталығында Дэвис кубогы Бірінші әлемдік тобы аясында өтіп жатқан Қазақстан мен Монако арасындағы плей-офф матчы жалғасын тапты.

    Дэвис кубогы: Қазақстанмен матчта Монако алға шықты
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Кортта Александр Бублик — Бейбіт Жұқаев жұптық сында Роман Арнеодо — Уго Ниспен шеберлік байқасты.

    теннис
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Тартысты өткен бәсекеде бірінші партияда тай-брейкте қазақстандық жұп басымдылық көрсетті — 7:6 (7:1).

    теннис
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Екіншісінде монаколық дуэт есе қайырды — 7:6 (8:6).

    теннис
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Үшінші, шешуші сетте монаколықтар жеңісті жұлып алды — 7:6 (7:5).

    Ойын 2 сағат 52 минутқа созылды.

    теннис
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Осылайша, Монако құрамасы алға шықты — 2:1.

    жанкүйерлер
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Сонымен қатар бүгін жекелей сында Александр Бублик — Валантен Вашро және Александр Шевченко — Уго Нис кездесулері жоспарланған.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Дэвис кубогында Александр Бубликтің қарсыласын айқын басымдылықпен ұтқанын жазған едік.

    Сондай-ақ Қазақстан мен Монако матчында таразы басы теңесті.

    Әмір Омарханов Тунистегі жарыстың жартылай финалына өтті.

