Digital Almaty ауқымын кеңейтіп, республикалық Digital Qazaqstan форумы болып өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылы халықаралық Digital Almaty алаңы республикалық Digital Qazaqstan форумы болып трансформацияланады. Бұл туралы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Бұл – ел экономикасын цифрлық және AI-трансформациялау мен өңірлерді дамытуға бағытталған ұлттық платформа.
Форумның жаңа форматы Қазақстанның тұрақты цифрлық экономика қалыптастыру, жасанды интеллектіні негізгі салаларға енгізу және өңірлердің технологиялық дамудағы рөлін күшейту жөніндегі стратегиялық бағытын көрсетеді. Digital Qazaqstan еліміздің әртүрлі қалаларында өтетін республикалық форум ретінде жоспарланған. Ол цифрлық шешімдер мен AI-технологияларды нақты экономика секторына, мемлекеттік басқару жүйесіне және әлеуметтік салаға тікелей енгізуге бағытталады.
Digital Qazaqstan 2026 форумының негізгі тақырыбы Industry 5.0 төңірегінде болады. Industry 5.0 тұжырымдамасы адам мен технологияның үйлесімді әріптестігіне негізделеді. Мұнда жасанды интеллект, деректер және робототехника өнімділікті арттырудың, орнықты дамудың және адам әлеуетін күшейтудің негізгі құралдары ретінде қарастырылады.
Форум аясында мемлекеттік органдардың өкілдері, бизнес қауымдастық, халықаралық корпорациялар, инвесторлар, технологиялық компаниялар, стартаптар мен сарапшылар бас қосып, өнеркәсіпте, мемлекеттік басқаруда және өңірлік дамуда цифрлық және AI-шешімдерді енгізудің практикалық сценарийлерін талқылап, нақты кейстерді ұсынады.
– Digital Qazaqstan – кейінгі жылдары елде жүйелі түрде қалыптасып келе жатқан цифрлық экожүйенің жаңа деңгейі. Біз жекелеген кейстерден ауқымды әрі жүйелі цифрлық трансформацияға көшіп отырмыз. Бұл үдерісте өңірлер экономикалық және технологиялық дамудың толыққанды драйверіне айналады. Форум технологиялар мен жасанды интеллектіні экономика мен өңірлік процестерге терең интеграциялайтын ұлттық платформа қалыптастырады және ел үшін ұзақ мерзімді, орнықты нәтижелерге жол ашады, - деді Digital Bridge бас директоры Дания Ахметова.
Digital Qazaqstan 2026 форумы 2026 жылғы 27 наурызда өтеді. Форум алғаш рет Шымкент қаласында ұйымдастырылады. Шымкент – өндірістік және экономикалық әлеуеті жоғары, маңызды өңірлік орталық. Форумның дәл осы қалада өтуі нақты секторды цифрландыру, өнеркәсіпке жасанды интеллектіні енгізу және өңіраралық технологиялық ынтымақтастықты нығайту мәселелері бойынша мазмұнды диалог орнатуға мүмкіндік береді.
Форум бағдарламасы цифрлық және индустриялық дамудың негізгі бағыттарын қамтиды. Оның аясында мемлекет өкілдері мен халықаралық сарапшылар қатысатын пленарлық отырыс, салалық панельдік сессиялар мен дөңгелек үстелдер, IT-компаниялар мен стартаптардың көрмесі, технологиялық жарыстар, байқаулар және хакатондар өтеді.
Форумның жеке бағыты – Digital Qazaqstan Awards ұлттық сыйлығы. Бұл марапат цифрлық және технологиялық трансформациядағы үздік тәжірибелерді мойындауға арналған. 2026 жылы сыйлықтар өнеркәсіптегі AI-шешімдерді енгізу, цифрлық мемлекеттік қызметтерді дамыту, өңірлік цифрлық трансформация, әлеуметтік маңызы бар технологиялық жобалар және болашағы зор AI-стартаптар номинациялары бойынша табысталады.
Форум ұйымдастырушыларының қатарында Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі, Шымкент қаласының әкімдігі және «Астана Хаб» автономды кластерлік қоры бар. Іс-шара демеушілік қаражат есебінен өткізіледі.
БАҚ өкілдері үшін Digital Qazaqstan 2026 форумына аккредитация ашық. Өтінімдер 2026 жылғы 9 наурызға дейін қабылданады. Аккредитациядан өту үшін тіркеу формасын толтыру қажет.
