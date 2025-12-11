Димаш Құдайберген Латвиядағы ең үлкен концерттік алаңда өнер көрсетеді
АСТАНА. KAZINFORM — 12 желтоқсанда Димаш Құдайберген Латвияның Xiaomi Arena атты ең танымал аренасында «Stranger» атты шоу-концертін өткізеді, деп хабарлайды dimashnews.
Негізінен аренада хоккей матчтары, баскетбол турнирі, ауқымды фестиваль мен ұлттық мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылып жүр. Дәл осы көпфункциялы спорт және концерт кешеніне 11–14 мың көрермен сыяды.
Арена 2006 жылы мұздағы шайбалы хоккейден әлем чемпионатын өткізу мақсатында салынған. 2023 жылы бұл жерде Латвияның XXVII ән және XVII би фестивалінің ашылу салтанаты өткен.
Әлемдік деңгейдегі көптеген өнер жұлдызы аталмыш әйгілі сахнада өнер көрсеткен. Атап айтқанда, мұнда Брайан Адамс, Deep Purple, Depeche Mode, Эд Ширан, Энрике Иглесиас, Эрос Рамаццотти, Кэти Перри, Ленни Кравиц, Линкин Парк сынды өзге де танымал топтар мен жеке орындаушылардың шоулары өткен.
12 желтоқсан күні қазақстандық әнші Димаш Құдайбергеннің үлкен концерттік шоуы Xiaomi Arena сахнасында өтеді.
Еске сала кетейік, бұған дейін Димашқа Латвия мәдени канонына енген музыкалық аспап сыйға тартылғанын жазған едік.