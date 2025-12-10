Димашқа Латвия мәдени канонына енген музыкалық аспап сыйға тартылды
АСТАНА. KAZINFORM — Димаш Құдайберген «Stranger» жеке концерті өтетін Рига қаласына барды. Жанкүйерлері әншіні әуежайдан ыстық ықыласпен қарсы алып, оған дәстүрлі музыкалық аспап — коклені сыйға тартты, деп хабарлайды dimashnews.
Кокле — ежелгі музыкалық аспап. Зерттеушілердің деректеріне сүйенсек, оның пайда болуы балтық тайпалары кезеңіне дейін барады. XIII ғасырдың өзінде-ақ осы аспапта кәсіби деңгейде ойнаған музыканттар тобы болған екен.
Аспаптың құрылысы қуыс трапеция пішінді денеден және жұқа ағаш тақтайшадан тұрады. Жіңішке металл өзекке 6-дан 9-ға дейін, қазіргі заманда 20-ға дейін жететін ішектерді бекітетін ағаш түйреуіштер орнатылады.
Бұл аспапқа қатысты көптеген аңыздар бар. Оның аты халық ертегілері мен жырларында жиі аталады. Кокле сондай-ақ, Латвияның мәдени канонына да енгізілген.
Латвиядағы Димаш фан-клубының өкілдері халықтың бұл музыкалық аспапқа ерекше ілтипатпен қарайтынын және коклені сыйға тартқанда, әдетте оны тоқыма жылы көрпеге орап беру дәстүрге айналғанын айта кетті.
Бұдан бұрын Димаш Құдайберген Халықаралық көші-қон ұйымының жаһандық ізгі ниет елшісі атанғанын жазған едік.