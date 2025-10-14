Димаш Құдайберген Мексикада отандастарымен кездесіп, сәбидің тұсауын кесті
АСТАНА. KAZINFORM – Әлемге әйгілі әнші Димаш Құдайберген Қазақстанның Мехикодағы Елшілігінде болып, қазақстандық диаспора өкілдерімен кездесті.
ҚР Сыртқы істер министрлігі мәліметінше, Димаш Құдайберген Мехикоға 8 және 10 қазанда өткен концерттік қойылымдар аясында келді. Әншінің қойылымдары 25 мыңнан астам көрермен жинап, Латын Америкасындағы жанкүйерлері үшін маңызды оқиға болды.
Тур барысында Қазақстан Республикасының ізгі ниет Елшісі ретінде әртіс өңірдегі еліміздің мәдениеті мен тарихын белсенді түрде насихаттады.
Қазақ дәстүрі мен мәдениетін ілгерілету аясында Елші Алмұрат Тұрғанбековпен тоғызқұмалақ ойнап, сондай-ақ бір жасар қазақстандық Халид Йылдыздың «тұсаукесер» рәсімі кезінде оған батасын берді.
Сонымен қатар, БҰҰ жанындағы Халықаралық көші-қон ұйымының ізгі ниет Елшісі ретіндегі миссиясы аясында Димаш Құдайберген соғыстың жойқын салдары туралы тоқтала келе, бейбітшілікке, өзара түсіністікке және қақтығыстардың алдын алу және тұрақтылықты ілгерілету бойынша бірлескен күш-жігер біріктіруге шақырды.
Жанкүйерлер әншіге, оның отбасы мен командасына терең ризашылық білдіріп, көптеген кәдесый мен тәттілер сыйлады.
Айта кетейік, Димаш Құдайбергеннің Мехикодағы концерті аншлагпен өтті.