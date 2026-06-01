Динара Закиева: Балаларды қорғау саласындағы ең маңызды оқиға – Бала құқығын қорғау басқармаларының құрылуы
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгінде Қазақстанда бала құқықтары заңнамалық және институционалдық деңгейде бекітілген. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен кейінгі бірнеше жылда балаларды қорғау жүйесі мен инфрақұрылымын қалыптастыруға бағытталған маңызды реформалар жүргізіліп, заңдар мен бағдарламалар қабылданды. Бұл туралы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиева әлеуметтік желіде жазды.
Ол қолданыстағы барлық механизм мен алдағы жылдарға арналған іс-қимыл жоспары, жұмысты жетілдіру, жаңа тәсілдерді енгізу, қызметкерлерді оқыту, жалақы арттыру, сондай-ақ қауіпсіздік, әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау және білім беру салаларындағы өзекті міндеттерді шешу мәселелері жыл басында қабылданған «Қазақстан балалары» ұлттық стратегиясы мен бағдарламасында көрініс тапқанын атап өтті.
– Бүгін дәстүрлі түрде Халықаралық балаларды қорғау күні аталып өтеді. Әрбір балаға арнап, өңірлердегі кездесулерде жиі айтатын сөзімізді тағы да қайталағым келеді: «Бала – ең жоғары құндылық. Балаларға қамқорлық жасау – мемлекеттің басты басымдығы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бала қорғау және қолдау мәселелеріне әрдайым ерекше көңіл бөледі. Әр баланың өмірі маңызды, оның құқықтары, әл-ауқаты, қауіпсіздігі мемлекет қорғауында. Осы мақсатта елімізде барлық қажет заң қабылданып, арнайы қызметтер құрылды және әлі де құрылып жатыр. Әрқайсыңыз балалар қорғаушысы бола аласыздар. Ең бастысы – өзіңізге немесе басқа балаға көмек қажет болған жағдайда бұл туралы айтуға және хабарлауға қорықпаңыздар, - деді Динара Закиева.
Оның айтуынша, балаларды қорғау саласындағы ең маңызды оқиғалардың бірі – 2024 жылдан бері жүргізілген жұмыс нәтижесінде әр өңірлік әкімдіктер құрылымында Балалардың құқықтарын қорғау басқармаларының құрылуы.
Олардың құрылуы мен қызметтері «Бала құқықтары туралы» заңда бекітілді. Барлық қажет рәсімдер өтіп, қаулылар қабылданды, құрылым мен штат қалыптастырылды.
– Бұл – балаларды қорғау саласы үшін үлкен жетістік. Бұған дейін жергілікті атқарушы органдар жүйесінде балалардың құқықтарын қорғаумен айналысатын жеке құрылым болған жоқ. Осыған байланысты біз сіздерді өңірлік Балалардың құқықтарын қорғау басқармаларымен таныстырып, пайдалы ақпаратпен бөліскіміз келеді,- деді Бала құқықтары жөніндегі уәкіл.
Соңғы екі жылда Қазақстанда балалардың құқықтарын қорғау жүйесін күшейтуге бағытталған 11 заң мен бағдарлама қабылданды. Сонымен қатар 158 нақты шараны қамтитын «Қазақстан балалары» бағдарламасы іске қосылды. Бұл туралы Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиева Астанада өткен Silk Power 2026 алаңында мәлімдеді.