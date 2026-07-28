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    Дияр Аманәлі мен Әли Алмас U17 әлем чемпионатының алтын медалі үшін бақ сынайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының екі өкілі Әзербайжанның Баку қаласында өтіп жатқан U17 әлем чемпионатының финалына шықты.

    Дияр Аманәлі мен Әли Алмас U17 әлем чемпионатының алтын медалі үшін бақ сынайды
    Фото: UWW

    48 келіге дейінгі салмақта Әли Алмас финалға жолдама алды. Жартылай финалда қазақстандық балуан Армения өкілі Арарат Аветисяннан 4:1 есебімен басым түсті. Енді шешуші белдесуде Ресей спортшысы Солтан Юсуповпен күш сынасады.

    55 келіге дейінгі салмақта Дияр Аманәлі алтын медаль үшін белдеседі. Жартылай финалда грек-рим күресінің шебері Болгария өкілі Данимир Йордановты 8:1 есебімен жеңді. Келесі қарсыласы — Венгрия спортшысы Кеве Ковач болмақ.

    Айта кетейік, финалдық белдесулер бүгін, 28 шілдеде өтеді.

    Еске салайық, бұған дейін семсерлесуден әйелдер құрамасы әлем чемпионатындағы командалық сайысты жеңіспен бастағанын жазғанбыз.

     

    Спорт Грек-рим күресі
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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