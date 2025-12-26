KZ
    Дмитрий Панарин бадминтоннан Бангладештегі турнирде алтын медаль жеңіп алды

    АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстандық Дмитрий Панарин бадминтоннан Даккада (Бангладеш) өткен халықаралық турнирде жеңімпаз атанды.

    Дмитрий Панарин
    Фото: Оlympic.kz

    ҚР ҰОК мәліметінше, отандасымыз жекелей сында үздік нәтиже көрсетті. Финалда Панарин Малайзия өкілі Мохаммад Рушданды 2:1 есебімен жеңді (21:17, 14:21, 21:10).

    Айта кетейік, жартылай финалда Дмитрий Конг Чжоу Суинді (Малайзия) 2:0 есебімен ұтқан болатын.

    Бадминтоннан Қазақстан құрамасының көшбасшысы Дмитрий Панарин Бангладештің Дакка қаласында өтіп жатқан халықаралық турнирде алтын медаль үшін бақ сынайтынын жазған болатынбыз.

     

