ҚР президентінің телерадиокешені
    11:38, 26 Желтоқсан 2025

    Дмитрий Панарин бадминтоннан Бангладештегі турнирдің финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Бадминтоннан Қазақстан құрамасының көшбасшысы Дмитрий Панарин Бангладештің Дакка қаласында өтіп жатқан халықаралық турнирде алтын медаль үшін бақ сынайды. 

    Дмитрий Панарин
    Фото: ҰОК

    Жекелей сында өткен жартылай финалда қазақстандық спортшы малайзиялық Кон Джон Суинді жеңді. 

    Кездесу 2:0 есебімен аяқталды (21:17, 21:18).

    Шешуші кезеңде Панарин Малайзия өкілі Мохаммад Рушданмен шеберлік байқасады. 

    Еске сала кетейік, осыған дейін Дмитрий Панариннің елордадағы халықаралық турнирдің 1/8 финалына шыққанын жазғанбыз. 

