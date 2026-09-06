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    Дмитрий Попко екінші рет қатарынан Сербиядағы турнирдің финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 652-ракеткасы Дмитрий Попко Куршумлия-Баня (Сербия) ITF M15 турнирінің финалына жолдама алды.

    теннис
    Фото: ҚТФ

    Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген Д. Попко барлығы төрт кездесуінде жеңіске жетті.
    Қазақстандық теннисші жартылай финалда рейтингіде 999-орындағы франциялық Александр Обрьоға тап келді.

    Д.Попко қарсыласын қиналмай ұтты — 6:4, 6:0.

    Д.Попко финалда әлемнің 615-ракеткасы, сербиялық Бранко Джуричпен чемпиондық атақты сарапқа салады. Ол жартылай финалда рейтингіде 914-сатыдағы өзбекстандық Никита Белозерцевті тізе бүктірді — 6:1, 6:2.

    Дмитрий Попко өткен аптада Куршумлия-Банядағы дәл осындай додада финалға дейін жеткен еді.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын АҚШ ашық чемпионатында Елена Рыбакина үшінші айналымға жолдама алғанын жазған едік.

    Сондай-ақ Анна Данилина жұптық сында екінші айналымға өтті.

    Александр Бублик төртінші айналымнан тыс қалды. 

    Дмитрий Попко Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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