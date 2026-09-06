KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Дмитрий Попко Сербиядағы жарыстың финалында есе жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 652-ракеткасы Дмитрий Попко Куршумлия-Баня (Сербия) ITF M15 турнирінің финалында өнер көрсетті.

    Попко
    Фото: Sports.kz

    Қазақстандық теннисші финалда әлемнің 615-ракеткасы, сербиялық Бранко Джуричке қарсы келді.

    Попко матчты сәтті бастады — 7:6.

    Екіншісінде жергілікті теннисші есе қайырды — 6:2.

    Үшінші, шешуші сетте Дмитрий 3:0 есебімен алға шыққанымен, сол басымдылықты ұстап тұра алмады — 4:6. Сөйтіп қолда тұрған жеңістен айырылып қалды.

    Дмитрий Попко өткен аптада Куршумлия-Банядағы дәл осындай жарыстың финалында Б.Джуричке жол берген еді.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын АҚШ ашық чемпионатында Елена Рыбакина үшінші айналымға жолдама алғанын жазған едік.

    Сондай-ақ Анна Данилина жұптық сында екінші айналымға өтті.

    Александр Бублик төртінші айналымнан тыс қалды. 

    Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар