Дмитрий Попко Сербиядағы жарыстың финалында есе жіберді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 652-ракеткасы Дмитрий Попко Куршумлия-Баня (Сербия) ITF M15 турнирінің финалында өнер көрсетті.
Қазақстандық теннисші финалда әлемнің 615-ракеткасы, сербиялық Бранко Джуричке қарсы келді.
Попко матчты сәтті бастады — 7:6.
Екіншісінде жергілікті теннисші есе қайырды — 6:2.
Үшінші, шешуші сетте Дмитрий 3:0 есебімен алға шыққанымен, сол басымдылықты ұстап тұра алмады — 4:6. Сөйтіп қолда тұрған жеңістен айырылып қалды.
Дмитрий Попко өткен аптада Куршумлия-Банядағы дәл осындай жарыстың финалында Б.Джуричке жол берген еді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын АҚШ ашық чемпионатында Елена Рыбакина үшінші айналымға жолдама алғанын жазған едік.
Сондай-ақ Анна Данилина жұптық сында екінші айналымға өтті.
Александр Бублик төртінші айналымнан тыс қалды.