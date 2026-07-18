Дінмұхаммед Қошқар грек-рим күресінен Венгриядағы турнирде қола медаль жеңіп алды
АСТАНА.KAZINFORM - Венгрияның Будапешт қаласында күрес түрлерінен халықаралық рейтингтік турнир жалғасып жатыр.
Қазақстандық «классик» Дінмұхаммед Қошқар 67 келіге дейінгі салмақта ұлттық құрама қоржынына қола медальді салды. Жерлесіміз шешуші белдесуде Славик Галстянды (Армения) жеңді.
Ал Алтын Шағаева 59 келіге дейінгі салмақта қола жүлде үшін өткен белдесуде норвегиялық Отелия Хёйеге жол берді.
ҚР ҰОК мәліметінше, сондай-ақ 62 келіге дейінгі салмақта Ирина Кузнецова қола жүлде үшін өткен айқаста үндістандық Савитадан жеңілді.
Айта кетейік, бүгін, 18 шілдеде әйелдер күресінің қалған салмақ дәрежелерінде жүлделер сарапқа салынса, грек-рим күресінен 72 келіге дейін, 87 келіге дейінгі салмақта балуандар бозкілемге шығады.
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Азия чемпионатын екі алтынмен аяқтағанын жазған болатынбыз.