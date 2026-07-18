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    Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Азия чемпионатын екі алтынмен аяқтады

    АСТАНА.KAZINFORM - Иорданияның Амман қаласында дзюдодан өтіп жатқан Азия чемпионатында жасөспірімдер арасындағы бәсеке аяқталды.

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    Фото: Дзюдо федерациясы

    Екі күнге созылған жарыста Қазақстан құрамасы 2 алтын, 7 күміс және 6 қола жүлде жеңіп алды.

    Дзюдо федерациясы мәліметінше, осылайша Қазақстан құрамасы жалпыкомандалық медаль кестесінде екінші орынға тұрақтады.

    Ернат Кеңесбек (-55 кг) – алтын

    Сара Ғабитова (-70 кг) – алтын

    Бекзат Болатбек (-66 кг) – күміс

    Нұралы Мәулетхан (-73 кг) – күміс

    Шыңғысхан Тәңірберген (-90 кг) – күміс

    Ердәулет Жұмабай (+90 кг) – күміс

    Аружан Сәрсенова (-57 кг) – күміс

    Айша Алтай (-70 кг) – күміс

    Наргиз Ғабдулманап (+70 кг) – күміс

    Бақдәулет Серікқали (-50 кг) – қола

    Рауан Ғазизов (-55 кг) – қола

    Ұлан Аманкелді (-73 кг) – қола

    Кәусар Жандарбай (-40 кг) – қола

    Інжу Сахабадин (-44 кг) – қола

    Рамиля Серікболат (-52 кг) – қола

    Айта кетейік, Қазақстан таеквондодан әлем кубогында екінші жүлдесін жеңіп алды.

    Дзюдо Спорт Жасөспірім Азия чемпионаты
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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