Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Азия чемпионатын екі алтынмен аяқтады
АСТАНА.KAZINFORM - Иорданияның Амман қаласында дзюдодан өтіп жатқан Азия чемпионатында жасөспірімдер арасындағы бәсеке аяқталды.
Екі күнге созылған жарыста Қазақстан құрамасы 2 алтын, 7 күміс және 6 қола жүлде жеңіп алды.
Дзюдо федерациясы мәліметінше, осылайша Қазақстан құрамасы жалпыкомандалық медаль кестесінде екінші орынға тұрақтады.
Ернат Кеңесбек (-55 кг) – алтын
Сара Ғабитова (-70 кг) – алтын
Бекзат Болатбек (-66 кг) – күміс
Нұралы Мәулетхан (-73 кг) – күміс
Шыңғысхан Тәңірберген (-90 кг) – күміс
Ердәулет Жұмабай (+90 кг) – күміс
Аружан Сәрсенова (-57 кг) – күміс
Айша Алтай (-70 кг) – күміс
Наргиз Ғабдулманап (+70 кг) – күміс
Бақдәулет Серікқали (-50 кг) – қола
Рауан Ғазизов (-55 кг) – қола
Ұлан Аманкелді (-73 кг) – қола
Кәусар Жандарбай (-40 кг) – қола
Інжу Сахабадин (-44 кг) – қола
Рамиля Серікболат (-52 кг) – қола
Айта кетейік, Қазақстан таеквондодан әлем кубогында екінші жүлдесін жеңіп алды.