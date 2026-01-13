KZ
    13:36, 13 Қаңтар 2026

    Дохадағы турнир: қазақстандық теннисшілердің алғашқы қарсыласы белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM – 13-18 қаңтар аралығында Дохада (Қатар) үстел теннисінен WTT Star Contender Doha турнирі өтеді.

    Дохадағы турнир: қазақстандық тениисшілердің алғашқы қарсыластары белгілі болды
    Фото: ҰОК

    Жарысқа әлемнің үздік спортшылары қатысады. Олардың қатарында Лин Шидун (Қытай, әлемдік рейтингіде №2), Уго Кальдерано (Бразилия, №3), Томокази Харимото (Жапония, №5), Лян Цзинкунь (Қытай, №7), Лин Юн-Чжу (Тайбэй, №9), Куай Мэн (Қытай, №3), Чжу Юлин (Макао, №7), Че И (Қытай, №8), Шин Юбин (Оңтүстік Корея, №12) бар. 

    Қазақстан атынан Ескендір Харки мен Сарвиноз Миркадирова өнер көрсетеді. Жеребе қорытындысы бойынша олардың іріктеу кезеңінің алғашқы айналымындағы қарсыластары анықталды.

    Жекелей сын

    Ескендір Харки - Али Альхадрави (Сауд Арабиясы).

    Сарвиноз Миркадирова - Марьям Али (Қатар).

    Әйелдер арасындағы жұптық сын

    Сарвиноз Миркадирова / Лилу Массарт (Қазақстан / Бельгия) - Маника Батра / Дия Читале (Үндістан).

    Аралас жұптық сын

    Ескендір Харки / Сарвиноз Миркадирова - Чен Юнсонг / Цинь Юйсюань (Қытай).

    Осыған дейін Александр Шевченко Аделаида турнирінде азулы қарсыласын камбэкпен жеңгенін жазған едік. 

    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
