    08:55, 22 Сәуір 2026 | GMT +5

    Доллар 464-468 теңге аралығында саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Тенге доллар
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 461,94 теңгеден сатып алынады, 468,88 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 540,03 теңге, сату - 550,00 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,09 теңге, сату - 6,40 теңге;
    - юань 68,14 теңгеден сатып алынады, 73,87 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 464,65 теңге, сату - 467,09 теңге;
    - еуро: сатып алу - 545,57 теңге, сату - 551,14 теңге;
    - рубль 6,07 - 6,19 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 68,83 - 71,76 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 21 сәуір күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,56 теңгеге түсіп, 464,73 теңге болды.

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
