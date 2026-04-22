Доллар 464-468 теңге аралығында саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 461,94 теңгеден сатып алынады, 468,88 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 540,03 теңге, сату - 550,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,09 теңге, сату - 6,40 теңге;
- юань 68,14 теңгеден сатып алынады, 73,87 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 464,65 теңге, сату - 467,09 теңге;
- еуро: сатып алу - 545,57 теңге, сату - 551,14 теңге;
- рубль 6,07 - 6,19 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,83 - 71,76 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 21 сәуір күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,56 теңгеге түсіп, 464,73 теңге болды.