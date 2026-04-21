    16:03, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қор нарығында доллар 3 теңгеге арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады. 

    валюта
    Фото: freepik

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,56 теңгеге түсіп, 464,73 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 469,49 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 462,00 теңгеден сатып алынады, 469,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 540,22 теңге, сату — 550,22 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,09 теңге, сату — 6,40 теңге.
    — юань: сатып алу — 68,23 теңге, сату — 73,99 теңге.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 464,09 теңгеден сатып алынады, 466,44 теңгеден сатылады. Еуро 545,74 — 551,29 теңге, ал рубль 6,08 — 6,20 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 68,83 теңгеден сатып алынады, 71,75 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 20 сәуір күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,14 теңгеге өсіп, 469,49 теңге болды.

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
