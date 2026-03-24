Доллар 479-485 теңге аралығында саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 479,00 теңгеден сатып алынады, 485,91 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 552,00 теңге, сату - 562,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 5,86 теңге, сату - 6,26 теңге;
- юань 72,34 теңгеден сатып алынады, 76,30 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 481,11 теңге, сату - 483,34 теңге;
- еуро: сатып алу - 554,77 теңге, сату - 560,43 теңге;
- рубль 5,84 - 6,05 теңге аралығында саудаланады.
- юань 71,44 - 74,13 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,38 теңгеге қымбаттап, 482,33 теңге болды.