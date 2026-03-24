    09:34, 24 Наурыз 2026 | GMT +5

    Доллар 479-485 теңге аралығында саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 479,00 теңгеден сатып алынады, 485,91 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 552,00 теңге, сату - 562,00 теңге;

    - рубль: сатып алу - 5,86 теңге, сату - 6,26 теңге;

    - юань 72,34 теңгеден сатып алынады, 76,30 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 481,11 теңге, сату - 483,34 теңге;

    - еуро: сатып алу - 554,77 теңге, сату - 560,43 теңге;

    - рубль 5,84 - 6,05 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 71,44 - 74,13 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,38 теңгеге қымбаттап, 482,33 теңге болды.

     

    Досбол Атажан
