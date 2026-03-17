Доллар 483-490 теңге аралығында саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 483,97 теңгеден сатып алынады, 490,93 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 551,96 теңге, сату — 561,94 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,90 теңге, сату — 6,40 теңге;
— юань 72,36 теңгеден сатып алынады, 76,16 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 483,83 теңге, сату — 486,78 теңге;
— еуро: сатып алу — 553,92 теңге, сату — 560,04 теңге;
— рубль 5,97 — 6,12 теңге аралығында саудаланады.
— юань 71,70 — 74,51 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 16 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,49 теңгеге арзандап, 486,20 теңге болды.