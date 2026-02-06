Доллар 493-500 теңге аралығында саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар: сатып алу - 493,61 теңге, сату - 496,60 теңге;
– еуро: сатып алу - 582,23 теңге, сату - 587,59 теңге;
– рубль 6,41 - 6,53 теңге аралығында саудаланады.
– юань 71,15 - 74,77 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар 493,00 теңгеден сатып алынады, 500,00 теңгеден сатылады;
– еуро: сатып алу - 581,00 теңге, сату - 591,00 теңге;
– рубль: сатып алу - 6,30 теңге, сату - 6,60 теңге;
– юань 72,50 теңгеден сатып алынады, 76,89 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 5 ақпан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,36 теңгеге арзандап, 495,10 теңге болды.