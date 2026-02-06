KZ
    08:33, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Доллар 493-500 теңге аралығында саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    Доллар 493-500 теңге аралығында саудаланып жатыр
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар: сатып алу - 493,61 теңге, сату - 496,60 теңге;

    – еуро: сатып алу - 582,23 теңге, сату - 587,59 теңге;

    – рубль 6,41 - 6,53 теңге аралығында саудаланады.

    – юань 71,15 - 74,77 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар 493,00 теңгеден сатып алынады, 500,00 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 581,00 теңге, сату - 591,00 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,30 теңге, сату - 6,60 теңге;

    – юань 72,50 теңгеден сатып алынады, 76,89 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 5 ақпан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,36 теңгеге арзандап, 495,10 теңге болды.

    Астана Рубль Доллар Теңге Алматы Юань
