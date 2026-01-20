Доллар 508-514 теңге аралығында саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 508,72 теңге, сату - 511,09 теңге;
- еуро: сатып алу - 590,91 теңге, сату - 595,67 теңге;
- рубль 6,42 - 6,53 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,76 - 76,53 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 507,00 теңгеден сатып алынады, 514,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 589,00 теңге, сату - 601,90 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,30 теңге, сату - 6,60 теңге;
- юань 74,11 теңгеден сатып алынады, 78,09 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 19 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,44 теңгеге арзандап, 509,63 теңге болды.