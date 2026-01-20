KZ
    08:43, 20 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Доллар 508-514 теңге аралығында саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    обменник
    Фото: Татьяна Корякина/ Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 508,72 теңге, сату - 511,09 теңге;

    - еуро: сатып алу - 590,91 теңге, сату - 595,67 теңге;

    - рубль 6,42 - 6,53 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 73,76 - 76,53 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 507,00 теңгеден сатып алынады, 514,00 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 589,00 теңге, сату - 601,90 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,30 теңге, сату - 6,60 теңге;

    - юань 74,11 теңгеден сатып алынады, 78,09 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 19 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,44 теңгеге арзандап, 509,63 теңге болды.

     

