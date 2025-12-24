Доллар 510-515 теңгеден саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 510,49 теңге, сату — 513,00 теңге;
— еуро: сатып алу — 599,81 теңге, сату — 604,75 теңге;
— рубль 6,42 — 6,54 теңге аралығында саудаланады.
— юань 72,65 — 75,29 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 508,27 теңгеден сатып алынады, 515,25 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 599,28 теңге, сату — 609,27 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,37 теңге, сату — 6,52 теңге;
— юань 72,90 теңгеден сатып алынады, 76,95 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 23 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,98 теңгеге арзандап, 510,18 теңге болды.