KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:00, 23 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қор биржасында доллар бағамы 510 теңгеге дейін төмендеді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    доллар
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,98 теңгеге арзандап, 510,18 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 515,02 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 511,27 теңгеден сатып алынады, 513,58 теңгеден сатылады. Еуро 599,89 – 604,90 теңге, ал рубль 6,41 – 6,54 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,68 теңгеден сатып алынады, 75,33 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    – доллар 508,33 теңгеден сатып алынады, 515,33 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу – 599,25 теңге, сату – 609,25 теңге;

    – рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,52 теңге.

    – юань: сатып алу – 72,92 теңге, сату – 76,95 теңге.

    Еске салайық, 22 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,55 теңгеге арзандап, 515,02 теңге болды.

    Тегтер:
    Астана Рубль Доллар Теңге Алматы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар