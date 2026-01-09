KZ
    09:21, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Доллар 511-516 теңге аралығында саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 511,87 теңге, сату - 515,42 теңге;

    - еуро: сатып алу - 594,18 теңге, сату - 600,43 теңге;

    - рубль 6,20 - 6,37 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 73,59 - 76,94 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 509,00 теңгеден сатып алынады, 516,00 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 592,00 теңге, сату - 602,15 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,23 теңге, сату - 6,58 теңге;

    - юань 73,24 теңгеден сатып алынады, 77,29 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 8 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,19 теңгеге арзандап, 508,91 теңге болды.

