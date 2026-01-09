Доллар 511-516 теңге аралығында саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 511,87 теңге, сату - 515,42 теңге;
- еуро: сатып алу - 594,18 теңге, сату - 600,43 теңге;
- рубль 6,20 - 6,37 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,59 - 76,94 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 509,00 теңгеден сатып алынады, 516,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 592,00 теңге, сату - 602,15 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,23 теңге, сату - 6,58 теңге;
- юань 73,24 теңгеден сатып алынады, 77,29 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 8 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,19 теңгеге арзандап, 508,91 теңге болды.