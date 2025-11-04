Доллар 526-530 теңге аралығында саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:
- доллар: сатып алу - 526,39 теңге, сату - 528,76 теңге;
- еуро: сатып алу - 607,34 теңге, сату - 612,09 теңге;
- рубль 6,44 - 6,56 теңге аралығында саудаланады.
- юань 75,02 - 77,72 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:
- доллар 525,30 теңгеден сатып алынады, 531,22 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 606,40 теңге, сату - 613,49 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,38 теңге, сату - 6,53 теңге.
- юань 75,45 теңгеден сатып алынады, 79,48 теңгеден сатылады;
Еске салайық, 3 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,65 теңгеге арзандап, 528,31 теңге болды.