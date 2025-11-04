KZ
    09:12, 04 Қараша 2025 | GMT +5

    Доллар 526-530 теңге аралығында саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:

    - доллар: сатып алу - 526,39 теңге, сату - 528,76 теңге;
    - еуро: сатып алу - 607,34 теңге, сату - 612,09 теңге;
    - рубль 6,44 - 6,56 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 75,02 - 77,72 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар 525,30 теңгеден сатып алынады, 531,22 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 606,40 теңге, сату - 613,49 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,38 теңге, сату - 6,53 теңге.
    - юань 75,45 теңгеден сатып алынады, 79,48 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 3 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,65 теңгеге арзандап, 528,31 теңге болды.

