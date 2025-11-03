KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:10, 03 Қараша 2025 | GMT +5

    KASE: доллар бағамы 530 теңгеден төмен

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады. 

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,65 теңгеге арзандап, 528,31 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 530,47 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 527,04 теңгеден сатып алынады, 529,38 теңгеден сатылады. Еуро 607,90 – 612,54 теңге, ал рубль 6,44 – 6,56 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 75,08 теңгеден сатып алынады, 77,75 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 526,33 теңгеден сатып алынады, 532,33 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 607,36 теңге, сату - 614,37 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,38 теңге, сату - 6,53 теңге.
    - юань: сатып алу - 75,45 теңге, сату - 79,48 теңге.

    Еске салайық, өткен апта аяғында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,31 теңгеге қымбаттап, 530,47 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Валюта
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар