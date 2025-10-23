KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    09:02, 23 Қазан 2025

    Доллар ақша айырбастау орындарында қаншадан сауданалып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Доллар
    Фото: Pexels

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:

    - доллар: сатып алу - 539,45 теңге, сату - 541,30 теңге;
    - еуро: сатып алу - 624,30 теңге, сату - 628,23 теңге;
    - рубль 6,51 - 6,63 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 76,01 - 78,44 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 537,67 теңгеден сатып алынады, 543,34 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 623,51 теңге, сату - 631,36 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,52 теңге, сату - 6,67 теңге.
    - юань 76,16 теңгеден сатып алынады, 80,07 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 22 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,08 теңгеге арзандап, 538,53 теңге болды.

