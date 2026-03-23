    08:50, 23 Наурыз 2026 | GMT +5

    Доллар, еуро: Бүгінгі валюта бағамы белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Еліміздің ірі қалалары — Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің 23 наурыздағы жағдай бойынша сатып алу-сату бағалары қандай екені анықталды.

    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазір Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа курс:

    • Доллар: сатып алу 479,02 теңге, сату 486,00 теңге;
    • Еуро: сатып алу 552,00 теңге, сату 562,00 теңге;
    • Рубль: сатып алу 5,85 теңге, сату 6,25 теңге.

    Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

    • Доллар: сатып алу 481,78 теңге, сату 484,10 теңге;
    • Еуро: сатып алу 555,67 теңге, сату 561,30 теңге;
    • Рубль: 5,81 — 6,01 теңге аралығында.

    Шымкентте:

    • Доллар: сатып алу 482,17 теңге, сату 484,25 теңге;
    • Еуро: сатып алу 554,83 теңге, сату 561,00 теңге;
    • Рубль: сатып алу 5,83 теңге, сату 5,95 теңге.

    Демалыс күндері ресми валюта курстары мынадай:

    1 доллар — 482,33 теңге,
    1 еуро — 557,57 теңге,
    1 рубль — 5,74 теңге.

    20 наурыздағы күндік сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 482,33 теңге болып, 0,38 теңгеге жоғарылады.

    Айнұр Тумакбаева
