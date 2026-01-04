KZ
    10:00, 04 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Доллар, еуро: Бүгінгі валюта бағамы белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа салмақталған сатып алу және сату бағамдары ұсынылды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.

    обмен валют, ақша айырбастау
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz деректері бойынша қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау пункттерінің орташа бағамы:

    • Доллар: сатып алу – 508,49 теңге, сату – 512,82 теңге

    • Еуро: сатып алу – 593,42 теңге, сату – 602,13 теңге

    • Рубль: 6,11 – 6,38 теңге аралығында саудаланады

    Астанадағы ақша айырбастау пункттерінде:

    • Доллар: сатып алу – 507,13 теңге, сату – 514,13 теңге

    • Еуро: сатып алу – 592,98 теңге, сату – 602,93 теңге

    • Рубль: сатып алу – 6,17 теңге, сату – 6,47 теңге

    Шымкентте:

    • Доллар: сатып алу – 507,00 теңге, сату – 515,00 теңге

    • Еуро: сатып алу – 591,82 теңге, сату – 600,64 теңге

    • Рубль: сатып алу – 6,23 теңге, сату – 6,36 теңге

    Ресми валюта бағамы демалыс күндері келесідей:

    • 1 доллар – 505,53 теңге

    • 1 еуро – 593,44 теңге

    • 1 рубль – 6,34 теңге

    31 желтоқсандағы күндік сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 505,53 теңге болып, 3,02 теңгеге көтерілді.

