Доллар, еуро: Бүгінгі валюта бағамы белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа салмақталған сатып алу және сату бағамдары ұсынылды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Kurs.kz деректері бойынша қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау пункттерінің орташа бағамы:
Доллар: сатып алу – 508,49 теңге, сату – 512,82 теңге
Еуро: сатып алу – 593,42 теңге, сату – 602,13 теңге
Рубль: 6,11 – 6,38 теңге аралығында саудаланады
Астанадағы ақша айырбастау пункттерінде:
Доллар: сатып алу – 507,13 теңге, сату – 514,13 теңге
Еуро: сатып алу – 592,98 теңге, сату – 602,93 теңге
Рубль: сатып алу – 6,17 теңге, сату – 6,47 теңге
Шымкентте:
Доллар: сатып алу – 507,00 теңге, сату – 515,00 теңге
Еуро: сатып алу – 591,82 теңге, сату – 600,64 теңге
Рубль: сатып алу – 6,23 теңге, сату – 6,36 теңге
Ресми валюта бағамы демалыс күндері келесідей:
1 доллар – 505,53 теңге
1 еуро – 593,44 теңге
1 рубль – 6,34 теңге
31 желтоқсандағы күндік сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 505,53 теңге болып, 3,02 теңгеге көтерілді.