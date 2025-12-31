KZ
    08:59, 31 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Доллар 505-510 теңге аралығында саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 506,95 теңге, сату - 511,95 теңге;
    - еуро: сатып алу - 589,78 теңге, сату - 597,68 теңге;
    - рубль 6,24 - 6,43 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 72,24 - 74,99 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 503 теңгеден сатып алынады, 509,97 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 590,01 теңге, сату - 600,01 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,32 теңге, сату - 6,52 теңге;
    - юань 72,48 теңгеден сатып алынады, 77,04 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 30 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар 1,58 теңгеге арзандап, 502,57 теңге болды.

