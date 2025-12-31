Доллар 505-510 теңге аралығында саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 506,95 теңге, сату - 511,95 теңге;
- еуро: сатып алу - 589,78 теңге, сату - 597,68 теңге;
- рубль 6,24 - 6,43 теңге аралығында саудаланады.
- юань 72,24 - 74,99 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 503 теңгеден сатып алынады, 509,97 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 590,01 теңге, сату - 600,01 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,32 теңге, сату - 6,52 теңге;
- юань 72,48 теңгеден сатып алынады, 77,04 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 30 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар 1,58 теңгеге арзандап, 502,57 теңге болды.