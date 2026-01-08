Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 513,08 теңге, сату - 516,81 теңге;
- еуро: сатып алу - 598,16 теңге, сату - 604,86 теңге;
- рубль 6,19 - 6,37 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,58 - 76,66 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 510,03 теңгеден сатып алынады, 516,98 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 594,97 теңге, сату - 605,13 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,10 теңге, сату - 6,45 теңге;
- юань 73,10 теңгеден сатып алынады, 77,22 теңгеден сатылады.
Еске салайық, бұған дейін доллардың орташа бағамы 1,46 теңгеге қымбаттап, 512,83 теңге болды.