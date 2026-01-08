KZ
    Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 513,08 теңге, сату - 516,81 теңге;
    - еуро: сатып алу - 598,16 теңге, сату - 604,86 теңге;
    - рубль 6,19 - 6,37 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 73,58 - 76,66 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 510,03 теңгеден сатып алынады, 516,98 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 594,97 теңге, сату - 605,13 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,10 теңге, сату - 6,45 теңге;
    - юань 73,10 теңгеден сатып алынады, 77,22 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, бұған дейін доллардың орташа бағамы 1,46 теңгеге қымбаттап, 512,83 теңге болды.

