Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 476,87 теңгеден сатып алынады, 483,87 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 544,88 теңге, сату — 554,88 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,60 теңге, сату — 6,03 теңге;
— юань 71,75 теңгеден сатып алынады, 75,91 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 476,96 теңге, сату — 484,46 теңге;
— еуро: сатып алу — 552,59 теңге, сату — 559,13 теңге;
— рубль 5,75 — 5,94 теңге аралығында саудаланады.
— юань 71,52 — 74,32 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 17 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 6,59 теңгеге арзандап, 479,02 теңге болды.