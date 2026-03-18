    08:38, 18 Наурыз 2026 | GMT +5

    Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 476,87 теңгеден сатып алынады, 483,87 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 544,88 теңге, сату — 554,88 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,60 теңге, сату — 6,03 теңге;
    — юань 71,75 теңгеден сатып алынады, 75,91 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 476,96 теңге, сату — 484,46 теңге;
    — еуро: сатып алу — 552,59 теңге, сату — 559,13 теңге;
    — рубль 5,75 — 5,94 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 71,52 — 74,32 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 17 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 6,59 теңгеге арзандап, 479,02 теңге болды.

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
