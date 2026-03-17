Доллар екі күнде 10 теңгедей арзандады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 6,59 теңгеге арзандап, 479,02 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 486,20 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:
— доллар 476,10 теңгеден сатып алынады, 483,10 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 544,12 теңге, сату — 554,13 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,61 теңге, сату — 6,11 теңге.
— юань: сатып алу — 71,75 теңге, сату — 75,91 теңге.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 479,36 теңгеден сатып алынады, 482,21 теңгеден сатылады. Еуро 550,38 — 557,00 теңге, ал рубль 5,73 — 5,94 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 71,35 теңгеден сатып алынады, 74,21 теңгеден сатылады.
Еске салайық, кеше күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,49 теңгеге арзандап, 486,20 теңге болды.