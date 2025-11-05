Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:
- доллар: сатып алу - 524,56 теңге, сату - 527,13 теңге;
- еуро: сатып алу - 602,73 теңге, сату - 607,91 теңге;
- рубль 6,40 - 6,52 теңге аралығында саудаланады.
- юань 74,23 - 77,06 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 522,65 теңгеден сатып алынады, 529,59 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 601,61 теңге, сату - 611,61 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,40 теңге, сату - 6,53 теңге.
- юань 74,84 теңгеден сатып алынады, 79,13 теңгеден сатылады;
Еске салайық, 4 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,42 теңгеге арзандап, 522,49 теңге болды.