KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:08, 05 Қараша 2025 | GMT +5

    Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:

    - доллар: сатып алу - 524,56 теңге, сату - 527,13 теңге;

    - еуро: сатып алу - 602,73 теңге, сату - 607,91 теңге;

    - рубль 6,40 - 6,52 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 74,23 - 77,06 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 522,65 теңгеден сатып алынады, 529,59 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 601,61 теңге, сату - 611,61 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,40 теңге, сату - 6,53 теңге.

    - юань 74,84 теңгеден сатып алынады, 79,13 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 4 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,42 теңгеге арзандап, 522,49 теңге болды.

    Тегтер:
    Рубль Нарық Доллар Валюта Қаржы Сауда
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар