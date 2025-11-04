Қор биржасында доллар 522 теңгеге дейін арзандады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,42 теңгеге арзандап, 522,49 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 528,31 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 524,73 теңгеден сатып алынады, 527,21 теңгеден сатылады. Еуро 602,97 — 608,05 теңге, ал рубль 6,40 — 6,52 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 74,28 теңгеден сатып алынады, 77,11 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
— доллар 522,58 теңгеден сатып алынады, 529,58 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 601,67 теңге, сату — 611,67 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,53 теңге.
— юань: сатып алу — 74,84 теңге, сату — 79,18 теңге.
Еске салайық, 3 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,65 теңгеге арзандап, 528,31 теңге болды.