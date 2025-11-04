KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:58, 04 Қараша 2025 | GMT +5

    Қор биржасында доллар 522 теңгеге дейін арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады. 

    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,42 теңгеге арзандап, 522,49 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 528,31 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 524,73 теңгеден сатып алынады, 527,21 теңгеден сатылады. Еуро 602,97 — 608,05 теңге, ал рубль 6,40 — 6,52 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 74,28 теңгеден сатып алынады, 77,11 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 522,58 теңгеден сатып алынады, 529,58 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 601,67 теңге, сату — 611,67 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,53 теңге.
    — юань: сатып алу — 74,84 теңге, сату — 79,18 теңге.

    Еске салайық, 3 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,65 теңгеге арзандап, 528,31 теңге болды.

