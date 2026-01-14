KZ
    Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    обмен валюты, ақша айбастыру
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 509,81 теңге, сату — 512,12 теңге;
    — еуро: сатып алу — 593,10 теңге, сату — 597,69 теңге;
    — рубль 6,37 — 6,49 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 73,61 — 76,99 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 508,01 теңгеден сатып алынады, 514,97 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 592,04 теңге, сату — 602,00 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,34 теңге, сату — 6,65 теңге;
    — юань 73,68 теңгеден сатып алынады, 77,69 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 13 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,07 теңгеге арзандап, 509,75 теңге болды.

