KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:15, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    о
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 508,25 теңге, сату - 510,88 теңге;
    - еуро: сатып алу - 591,71 теңге, сату - 596,43 теңге;
    - рубль 6,42 - 6,53 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 73,73 - 76,56 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 506,00 теңгеден сатып алынады, 513,07 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 589,94 теңге, сату - 599,94 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,30 теңге, сату - 6,60 теңге;
    - юань 74,21 теңгеден сатып алынады, 78,19 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 20 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,42 теңгеге арзандап, 507,05 теңге болды.

    Тегтер:
    Рубль Доллар Теңге Валюта Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар