Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 511 теңге, сату — 514,17 теңге;
— еуро: сатып алу — 593,81 теңге, сату — 599,02 теңге;
— рубль 6,50 — 6,62 теңге аралығында саудаланады.
— юань 72,98 — 75,55 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 510,49 теңгеден сатып алынады, 517,46 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 591,40 теңге, сату — 601,40 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,52 теңге, сату — 6,63 теңге;
— юань 73,71 теңгеден сатып алынады, 77, 96 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 1 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,88 теңгеге қымбаттап, 513,45 теңге болды.