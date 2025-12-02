KZ
    Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 511 теңге, сату — 514,17 теңге;
    — еуро: сатып алу — 593,81 теңге, сату — 599,02 теңге;
    — рубль 6,50 — 6,62 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 72,98 — 75,55 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 510,49 теңгеден сатып алынады, 517,46 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 591,40 теңге, сату — 601,40 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,52 теңге, сату — 6,63 теңге;
    — юань 73,71 теңгеден сатып алынады, 77, 96 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 1 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,88 теңгеге қымбаттап, 513,45 теңге болды.

