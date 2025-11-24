KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    09:05, 24 Қараша 2025 | GMT +5

    Доллар, еуро, рубль және юань қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    دوللار
    Фото: Pexels

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 519,72 теңге, сату - 521,90 теңге;

    - еуро: сатып алу - 598,87 теңге, сату - 603,53 теңге;

    - рубль 6,43 - 6,55 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 73,63 - 76,16 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 520,03 теңгеден сатып алынады, 523,27 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 598,32 теңге, сату - 604,13 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,44 теңге, сату - 6,53 теңге;

    - юань 74,78 теңгеден сатып алынады, 78,65 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, өткен апта аяғында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,37 теңгеге қымбаттап, 518,66 теңге болды.

    Тегтер:
    Рубль Доллар Валюта Қаржы Юань
    Досбол Атажан
    Автор
