Доллар, еуро, рубль және юань қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 519,72 теңге, сату - 521,90 теңге;
- еуро: сатып алу - 598,87 теңге, сату - 603,53 теңге;
- рубль 6,43 - 6,55 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,63 - 76,16 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 520,03 теңгеден сатып алынады, 523,27 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 598,32 теңге, сату - 604,13 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,44 теңге, сату - 6,53 теңге;
- юань 74,78 теңгеден сатып алынады, 78,65 теңгеден сатылады.
Еске салайық, өткен апта аяғында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,37 теңгеге қымбаттап, 518,66 теңге болды.