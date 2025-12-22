Доллар, еуро, рубль және юань қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 517,34 теңге, сату — 519,21 теңге;
— еуро: сатып алу — 603,86 теңге, сату — 608,36 теңге;
— рубль 6,36 — 6,48 теңге аралығында саудаланады.
— юань 72,95 — 75,56 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 514,30 теңгеден сатып алынады, 521,26 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 600,65 теңге, сату — 610,65 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге;
— юань 73,03 теңгеден сатып алынады, 77,02 теңгеден сатылады.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 3,54 теңгеге қымбаттап, 517,66 теңге болды.