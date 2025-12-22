KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    08:43, 22 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Доллар, еуро, рубль және юань қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    обмен валюты, ақша айбастыру
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 517,34 теңге, сату — 519,21 теңге;
    — еуро: сатып алу — 603,86 теңге, сату — 608,36 теңге;
    — рубль 6,36 — 6,48 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 72,95 — 75,56 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 514,30 теңгеден сатып алынады, 521,26 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 600,65 теңге, сату — 610,65 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге;
    — юань 73,03 теңгеден сатып алынады, 77,02 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 3,54 теңгеге қымбаттап, 517,66 теңге болды.

