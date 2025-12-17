KZ
    Доллар, еуро, рубль және юань қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 518,01 теңге, сату - 520,44 теңге;
    - еуро: сатып алу - 605,10 теңге, сату - 610,56 теңге;
    - рубль 6,45 - 6,58 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 72,87 - 75,70 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 514,62 теңгеден сатып алынады, 521,62 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 601,55 теңге, сату - 611,55 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,45 теңге, сату - 6,60 теңге;
    - юань 73,05 теңгеден сатып алынады, 77,06 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, бұған дейін базалық мөлшерлеме бойынша 2026 жылға арналған шешімдер кестесі бекітілді.

