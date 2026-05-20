    Доллар мен теңгені қаншадан айырбастауға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 467,01 теңгеден сатып алынады, 473,91 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 544,00 теңге, сату — 553,91 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,29 теңге, сату — 6,60 теңге;
    — юань 67,59 теңгеден сатып алынады, 73,06 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 470,86 теңге, сату — 473,13 теңге;
    — еуро: сатып алу — 546,80 теңге, сату — 552,09 теңге;
    — рубль 6,37 — 6,52 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 68,25 — 70,77 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 19 мамыр күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,24 теңгеге өсіп, 471,93 теңге болды.

    Досбол Атажан
