Доллар мен теңгені қаншадан айырбастауға болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 467,01 теңгеден сатып алынады, 473,91 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 544,00 теңге, сату — 553,91 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,29 теңге, сату — 6,60 теңге;
— юань 67,59 теңгеден сатып алынады, 73,06 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 470,86 теңге, сату — 473,13 теңге;
— еуро: сатып алу — 546,80 теңге, сату — 552,09 теңге;
— рубль 6,37 — 6,52 теңге аралығында саудаланады.
— юань 68,25 — 70,77 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 19 мамыр күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,24 теңгеге өсіп, 471,93 теңге болды.