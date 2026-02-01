Доллар мен теңгені қаншадан айырбастауға болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 502,41 теңге, сату - 504,81 теңге;
- еуро: сатып алу - 595,01 теңге, сату - 599,60 теңге;
- рубль 6,51 - 6,62 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,22 - 75,90 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 499,02 теңгеден сатып алынады, 506,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 591,03 теңге, сату - 601,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,40 теңге, сату - 6,70 теңге;
- юань 73,51 теңгеден сатып алынады, 77,75 теңгеден сатылады.
Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 2,02 теңгеге арзандап, 501,02 теңге болды.