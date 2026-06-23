Доллар мен теңгені қаншадан айырбастауға болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 484,00 теңгеден сатып алынады, 491,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 556,01 теңге, сату - 566,01 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,20 теңге, сату - 6,50 теңге;
- юань 69,21 теңгеден сатып алынады, 74,17 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 486,28 теңге, сату - 488,37 теңге;
- еуро: сатып алу - 556,91 теңге, сату - 565,50 теңге;
- рубль 6,33 - 6,46 теңге аралығында саудаланады.
- юань 71,60 - 74,06 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 22 маусым күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,17 теңгеге түсіп, 487,01 теңге болды.